Присяжные в Кузбассе признали виновными трёх курсантов местного Института ФСИН в попытке убийства однокурсницы

Они жестоко избили и пытались задушить девушку, которая по их просьбе взяла кредит, пишет издание «Тайга-инфо». Это случилось после того, когда потерпевшая передала им почти 270 тысяч рублей. При этом коллегия присяжных попросила у суда снисхождения для обвиняемых. Сообщается, что отец одного из подсудимых занимал высокую должность в местном управлении ГИБДД.

Приговор по этому делу должны огласить в следующем месяце.