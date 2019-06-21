Грузинская оппозиция намерена устроить в Тбилиси вечером новую акцию протеста

Накануне силы безопасности разогнали протестующих с применением спецсредств. Пострадали почти 70 человек, около половины — силовики. Столкновения были вызваны приездом в Грузию депутатов российской Госдумы.

Оппозиция выдвинула власти ряд требований. Это отставка спикера парламента Ираклия Кобахидзе и главы МВД Грузии Георгия Гахария, а также изменение системы выборов в парламент и переход только на партийные списки. Сегодняшняя акция будет мирной, обещают лидеры оппозиционной партии «Единое национальное движение». Люди остаются на соседних с проспектом Руставели улицах. Вчера вечером тысячи человек вышли на стихийный митинг у здания парламента. Поводом стал визит в Тбилиси российской делегации во главе с депутатом Госдумы от КПРФ Сергеем Гавриловым. Он выступил на заседании Межпарламентской ассамблеи в парламенте, сидя в кресле спикера и говорил на русском. Оппозиционные депутаты сорвали заседание.

Ряд грузинских СМИ сообщил, что коммунист не только голосовал за независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008м году, но и якобы сам воевал в Абхазии. Гаврилов это отрицает. Люди вечером пытались штурмовать парламент, у силовиков отбирали щиты и дубинки. Спецназ разогнал протестующих, применив резиновые пули, слезоточивый газ и водомёты. Пострадали митингующие, журналисты нескольких СМИ и полицейские. Власти Грузии назвали вчерашние столкновения попыткой госпереворота, обвинив в этом Россию.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили из-за ситуации в стране прервёт визит в Белоруссию. Она вернётся домой как только встретится сегодня в Минске с Александром Лукашенко. Об этом сообщили агентству ТАСС источники в грузинской делегации.

В Совете Федерации считают события в Тбилиси провалом грузинских властей. Фигура российского парламентария, из-за которого начались выступления, использовалась оппозицией для атаки на власть, сказал глава комитета по международным делам Константин Косачёв Он добавил, что любой исход противостояния будет грузинским.