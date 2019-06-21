Массовые акции протеста возобновились в Гонконге

После нескольких дней затишья тысячи демонстрантов вновь окружили правительственный комплекс. Они также заблокировали прилегающие улицы, передаёт агентство ТАСС. Пока это выступление носит мирный характер.

Протесты вспыхнули в автономии после того, как правительство пыталось принять законопроект об экстрадиции в КНР. Жители Гонконга восприняли это, как посягательство на особый статус города. На улицы выходили, по словами оппозиции, до 2 миллионов человек. Власти объявили на прошлой неделе о том, что откладывают на время принятие резонансного документа.