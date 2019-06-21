Президент Грузии обвиняет Москву в организации протестов в Тбилиси

Саломе Зарубишвили называла Россию «врагом и оккупантом». Она считает, что российское руководство стремится осуществить раскол в республике и спровоцировать внутренне противостояние. Сообщается, что Зарубишвили прервала свой визит в Белоруссию и возвращается домой.

Минувшей ночью силы безопасности разогнали массовую акцию протеста у здания грузинского парламента. При этом силовики использовали спецсредства. Почти 70 человек получили травмы.