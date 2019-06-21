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09:02, 21 июня 2019

Президент США Дональд Трамп, по некоторым данным, одобрил удар по Ирану в ответ на сбитый беспилотник

Однако в последний момент глава Белого дома отменил операцию.

Дональд Трамп одобрил нанесение удара по ряду иранских целей – радарам и ракетным батареям. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на несколько высокопоставленных источников в администрации президента. По словам одного из них, об отмене операции объявили, когда самолеты уже поднялись в воздух, а корабли заняли свои позиции. При этом, отмечает издание, пока неясно, передумал ли Трамп, или планы по нанесению удара все еще в силе, но в администрации решили скорректировать стратегию.
В Белом доме раскрывать свои замыслы не стали. Эта операция должна была стать ответом на действия Корпуса стражей исламской революции, который ранее сбил американский разведывательный беспилотник. Пентагон опубликовал изображение траектории полета дрона, которое подтверждает, что он не вторгался в воздушное пространство Ирана, как утверждают в исламской республике. Ранее Трамп назвал атаку на дрон «очень большой ошибкой», но позже отметил, что сомневается, что это могло быть сделано преднамеренно.
Между тем, в иранском МИДе заявили, что у них есть неопровержимые доказательства того, что беспилотник был сбит в иранском воздушном пространстве – часть его обломков обнаружили в территориальных водах страны.

Как отмечает The New York Times, за нанесения удара выступали главы Госдепа и ЦРУ, однако в Пентагоне предупредили о том, что этот шаг может привести к резкой эскалации конфликта и поставить под угрозу американские силы в регионе.



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