Порядка 70 человек пострадали в результате столкновений протестующих с силами безопасности в Тбилиси

Накануне вечером тысячи людей пришли к зданию парламента с требованием отставки спикера. Поводом послужил визит в республику группы депутатов из России во главе с членом фракции КПРФ Сергеем Гавриловым. Грузинская оппозиция обвиняла его, в частности, в том, что он участвовал в войне в Абхазии. Сам Гаврилов эти обвинения отвергает. Об этом он сказал в интервью телеканалу RTVI.

Сообщалось также, что ещё одним поводом для возмущения грузинской оппозиции стал тот факт, что российский депутат открывал заседание Межпарламентской Ассамблеи православия, сидя в кресле спикера грузинского парламента.

В ходе ночных столкновений грузинская полиция применила резиновые пули, слезоточивый газ и водомёт. Среди пострадавших, как сообщает, есть также и журналисты.