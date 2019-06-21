Страны ЕС договорились совместно оказывать давление на Россию в деле о сбитом малазийском Боинге

На саммите в Брюсселе участники говорили о том, что Москва должна активно сотрудничать с международной следственной группой, передаёт агентство Франс-пресс. Там также выразили уверенность в независимости голландского правосудия.

В минувшую среду следователи назвали имена троих россиян и одного украинца, которые несут ответственность за то, что Боинг был сбит. В Москве с выводами следствия не согласны. Там говорят, что участники расследования не принимают аргументов российской стороны.