Россия покажет танк, сделанный на 3D принтере
Об этом агентству Интерфакс рассказали на Уралвагонзаводе. Речь идёт об экспортной версии танка Т-90М. Демонстрация состоится на форуме «Армия-2019», который откроется на следующей неделе в Подмосковье.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Об этом агентству Интерфакс рассказали на Уралвагонзаводе. Речь идёт об экспортной версии танка Т-90М. Демонстрация состоится на форуме «Армия-2019», который откроется на следующей неделе в Подмосковье.
Надо объединиться, а не строить баррикаду С моей точки зрения, выход 12-го на несанкционированную акцию — это ошибка. Она перевела дело из объединения с государством (а все позитивные, устойчивые изменения в России начинались только в коалиции с государством, а не через революцию) в демонстративное противостояние всему государству…
Несерпастый, немолоткастый Если бы я жил в ЛДНР, то обязательно получил бы российский паспорт, ибо считаю, что чем больше паспортов — тем больше возможностей для человека и его семьи. И это никакого отношения к политике не имеет. Решил товарищ Путин подарить паспорта — большое спасибо, берем!..
Митрополит Кирилл: С покорностью Божественному Промыслу отказываемся от права строить собор святой Екатерины в сквере у Драмтеатра В обращении отмечается, что сегодня протестующие против строительства собора — устами говорят, что не протестуют против храма, но делами показывают ненависть к присутствию Бога в их жизни…
18 июня: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)