Продюсер и музыкант Бари Алибасов отправится сегодня лечиться заграницу

По словам родственников, его уже ожидают в Казахстане.

Частный самолет будет ждать сегодня основателя группы «На-на», чтобы отвезти его в Казахстан. Местные врачи сами предлагали свои услуги, — рассказывал агентству РИА «Новости» его сын.

Ожидается, что на родине продюсера пройдет его реабилитация после по ошибке выпитого средства для прочистки труб.

Сейчас Алибасов находится где-то в Подмосковье, место специально держат в секрете. Сын пострадавшего утверждал, что это сделано, чтобы избежать внимания журналистов, но в среду большое интервью с ним появилось на одном из федеральных каналов.

Продюсера выписали из больницы еще в понедельник, и по оценкам врачей он был в хорошем физическом состоянии. Тем не менее, родственники утверждают, что проблемы все еще есть. По их словам, у музыканта провалы в памяти, и он не может точно сказать какой сейчас год.

Также по словам родственников уже через месяц будет понятно сможет ли семидесятидвухлетний Алибасов полностью восстановить здоровье.