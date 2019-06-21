Дональд Трамп отменил удар по Ирану в последнюю минуту

Самолеты находились в воздухе, корабли встали на позиции, однако ни одна ракета еще не была пущена, когда поступил приказ об отзыве, — пишет газета «Нью-Йорк таймс». Почему президент США передумал, не уточняется. Иран ранее сбил американский беспилотник Global Hawk. В Тегеране это объяснили тем, что аппарат нарушил воздушную границу. Американские военные опубликовали снимки, на которых видно, что маршрут беспилотника пролегал над международными водами.