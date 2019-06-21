Протесты в Тбилиси, спровоцированные выступлением российского делегата, завершились массовыми задержаниями и госпитализацией десятков человек. Лидеры оппозиции заявляют о том, что акция продолжится сегодня вечером.

Многотысячная акция протеста переросла в столкновения с полицией, когда демонстранты, требующие отставки главы парламента Ираклия Кобахидзе, а также глав МВД и службы госбезопасности, попытались штурмовать здание парламента. Полиция отреагировала жестко, применив против людей слезоточивый газ, резиновые пули, водометы, акустические пушки. Манифестанты закидывали правоохранителей бутылками и другими попадавшимися под руку предметами. Много пострадавших и с той и с другой стороны, всего, по разным данным, от 50 до 100 человек. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии. Пострадали в том числе журналисты. Сотрудник одной из телекомпаний потерял глаз – ему в лицо предположительно попала резиновая пуля. Десятки человек задержаны. При этом оппозиция обещает возобновить протест сегодня вечером. Власти Грузии обвинили лидеров оппозиции в том, что они организовали беспорядки. А президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что дестабилизация ситуации в государстве «на руку» России.

Протесты в Тбилиси вспыхнули после скандала на Генассамблее Международной ассамблеи православия, когда оппозицию возмутило, что делегат от России открыл заседание, сидя в кресле председателя

парламента.