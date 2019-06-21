Демократы опасаются, что Дональд Трамп может ввязаться в войну с Ираном

Для финансирования любого конфликта в регионе нужно одобрение Конгресса, заявил лидер сенатского меньшинства Чак Шумер. В свою очередь, республиканцы подчеркнули, что на действия Ирана нужно дать взвешенный ответ.

Дональд Трамп пригласил лидеров Конгресса от обеих партий в Белый дом, после того, как Иран сбил американский беспилотник. В Тегеране утверждают, что он нарушил воздушное пространство страны. Американские военные говорят, что аппарат был сбит над международными водами.