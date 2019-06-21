Пострадавший при разгоне митинга в Тбилиси тележурналист лишился глаза

Ему в лицо попала резиновая пуля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на грузинский СМИ.

Накануне вечером в столице Грузии началась стихийная акция протеста. Поводом стало то, что кресло спикера на сессии Международной ассамблеи православия занял российский депутат Сергей Гаврилов, которого в Грузии считают активным участником конфликта с Абхазией.

Протестующий попытались штурмовать здание парламента. Спецназ применил резиновые пули, водометы и слезоточивый газ. Столкновения продолжились и ночью.