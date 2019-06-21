В Латвии запретили появляться на общественных мероприятиях в советской и нацистской военной форме

Под запрет в балтийской республике попала форма тоталитарных режимов, в том числе Красной армии и нацистской Германии, а также свастика, знаки SS, серпа и молота, флаги, гербы и гимны нацистсткого и советского режимов.

Нарушителям грозят крупные штрафы от нескольких сот до нескольких тысяч евро. Таким образом ветераны в Латвии теперь не смогут появляться на мероприятиях 9 мая в форме армии СССР.

Авторами инициативы выступило входящее в правящую коалицию национальное объединение «Все для Латвии! — Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии». На прошлой неделе поправки одобрила комиссия Сейма по правам человека и общественным делам, а вчера поддержало большинство депутатов. Если документ утвердит президент, закон вступит в силу с начала будущего года.

Российский МИД назвал новую норму глумлением над памятью погибших советских военнослужащих.