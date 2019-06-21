Протестующие в Тбилиси рано утром возвели баррикады у здания филармонии

Митингующие перегородили улицу автобусом и мусорными баками. Об этом сообщает «Интерфакс». Накануне вечером участники стихийного протеста попытались штурмовать парламент. Спецназ применил водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. Пострадали десятки людей.

Поводом для протестов стало то, что российский депутат Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента Грузии на сессии Международной ассамблеи православия. Причем этого депутата в Грузии считают активным участником конфликта с Абхазией.

Президент Грузии на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию врагом. Саломе Зурабишвили заявила, что российская пятая колонна может быть более опасной, чем открытая агрессия.