Дональд Трамп одобрил нанесение военных ударов по Ирану, но затем отменил операцию

Она должна была пройти этой ночью, пишет газета New York Times со ссылкой на источники в администрации. Сообщается, что Трамп первоначально одобрил удары по ряду иранских объектов, в том числе по РЛС и ракетным установкам.

Дональд Трамп ранее пригласил лидеров Конгресса от обеих партий в Белый дом, после того, как Иран сбил американский беспилотник. В Тегеране утверждают, что он нарушил воздушное пространство страны. Американские военные говорят, что аппарат был сбит над международными водами.