В Госдуме обсудят, как защитить россиян в иностранных судах

Комитет Госдумы по международным делам соберет сегодня у себя правозащитников, среди которых ожидаются представители международных организаций Amnesty international и Human rights watch. К ним присоединятся сотрудники генпрокуратуры, минюста и многих других ведомств.

В комитете считают, что количество случаев необоснованного преследования россиян заграницей растет. И поэтому необходимо разработать четко стратегию действий и общества, и государственных структур в подобной ситуации.

Депутаты собираются отдельно разобрать несколько историй. Среди них, — дело осужденной за нелегальную лоббистскую деятельность в США Марии Бутиной, приговор Богданы Осиповой за попытку украсть детей у бывшего мужа, а также обсудят дело обвиняемого в госизмене на Украине Кирилла Вышинского.

По мнению депутатов, чаще всего россиян необоснованно преследуют власти США.