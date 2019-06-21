Протестующие в Тбилиси разгромили офис правящей партии и сожгли её флаги
Это сообщает грузинский «Первый канал». Накануне вечером демонстранты попытались взять штурмом парламент. Поводом стало то, что кресло спикера на сессии Международной ассамблеи православия занял российский депутат Сергей Гаврилов, которого в Грузии считают активным участником конфликта с Абхазией.
Спецназ применил резиновые пули, водомёты и слезоточивый газ. Точное количество пострадавших в результате разгона не называется. По сведениям грузинских СМИ, одному из журналистов резиновая пуля попала в лицо, он потерял глаз.