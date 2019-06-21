Z Архив новостей новости
5 9 6 895
06:31, 21 июня 2019

Протестующие в Тбилиси разгромили офис правящей партии и сожгли её флаги

Это сообщает грузинский «Первый канал». Накануне вечером демонстранты попытались взять штурмом парламент. Поводом стало то, что кресло спикера на сессии Международной ассамблеи православия занял российский депутат Сергей Гаврилов, которого в Грузии считают активным участником конфликта с Абхазией.

Спецназ применил резиновые пули, водомёты и слезоточивый газ. Точное количество пострадавших в результате разгона не называется. По сведениям грузинских СМИ, одному из журналистов резиновая пуля попала в лицо, он потерял глаз.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Ярослав Кузьминов ректор Национального исследовательского университета — Высшая школа экономики

Надо объединиться, а не строить баррикаду С моей точки зрения, выход 12-го на несанкционированную акцию — это ошибка. Она перевела дело из объединения с государством (а все позитивные, устойчивые изменения в России начинались только в коалиции с государством, а не через революцию) в демонстративное противостояние всему государству…

5 240 6 27059 14.06
Kобщество, политика, вузы, мнения
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

История с «шествием 16 июня» — действительно дрянная Систематическая дискредитация понятия «правозащитник» и последовательное уничтожение последних остатков репутации Совета по Правам Человека, которым вы, Екатерина Винокурова, заняты уже несколько месяцев, — серьезная, системная гнусность…

5 106 6 39479 14.06
Kобщество, политика, журналисты, правозащитники, мнения
Блоги

Людмила Улицкая

«Плюнь да поцелуй у злодея ручку» Но 138 тысяч заключенных по статье 228.1 отбывают свои сроки, и мы не знаем, сколько тысяч из них невиновны и получили свои сроки по той причине, что им были подкинуты наркотики, как это было сделано с Иваном Голуновым. Когда начнут пересмотр этих дел?..

5 94 6 33425 14.06
Kголунов, наркотики, законы, расследования, мнения
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Давайте не радоваться вместе! Ребята в форме! Когда люди выйдут в таком количестве, а это когда-нибудь в один прекрасный момент все-таки случится, то путинский карточный домик сразу начнет сыпаться, «защищать» вам будет нечего и некого…

5 212 6 62548 14.06
Kомон, полиция, росгвардия, задержания, акции, власть, общество, видео, события
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Запрос советнику директора Росгвардии по ситуации с избиением на марше 12 июня несовершеннолетнего Прошу вас доложить эту информацию В.В. Золотову и взять под контроль расследование этого случая…

5 87 6 29396 14.06
Kобщество, политика, акции, полиция, мнения
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Игорь Николаев: Как найти ключ к успеху в борьбе с бедностью Представьте, что эти деньги пошли бы на правое дело, а не были бы банально растасканы. Понято, представить такое трудно, но хотя бы в теории…

5 96 6 10218 19.06
Kобщество, политика, власть, события
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Несерпастый, немолоткастый Если бы я жил в ЛДНР, то обязательно получил бы российский паспорт, ибо считаю, что чем больше паспортов — тем больше возможностей для человека и его семьи. И это никакого отношения к политике не имеет. Решил товарищ Путин подарить паспорта — большое спасибо, берем!..

5 93 6 25590 14.06
Kукраина, рф, документы, гражданство, общество, мнения
Блоги

Московский профсоюз полиции вступился за генерала, уволенного в связи с делом Ивана Голунова «Махать шашкой, просто выгонять высококвалифицированных руководителей — это совсем крайняя и очень жесткая мера, можно и дисциплинарным взысканием обойтись», — считают полицейские…

5 149 6 35545 14.06
Kполиция, общество, голунов, события
Блоги

Митрополит Кирилл: С покорностью Божественному Промыслу отказываемся от права строить собор святой Екатерины в сквере у Драмтеатра В обращении отмечается, что сегодня протестующие против строительства собора — устами говорят, что не протестуют против храма, но делами показывают ненависть к присутствию Бога в их жизни…

5 255 6 31664 16.06
Kрпц, екатеринбург, протесты, мнения
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

Достойный шаг Нюты Федермессер В связи с этим поступком мои шансы повышаются…

5 85 6 11308 15.06
Kвыборы, мосгордума, общество, мнения
Блоги

Игорь Николаев экономист

Почему богатые не вытягивают всю экономику В стране много «грязных» денег. Для «грязных» денег легальный путь в экономику затруднён. Недаром у фигурантов некоторых дел находят просто астрономические суммы именно наличных денег…

5 54 6 27922 14.06
Kэкономика, рф, финансы, бизнес, мнения
Блоги

Владимир Пастухов политолог, научный сотрудник University College of London

Атакующие меньшинства и новая демократия России не стоит стремиться к воссозданию «классической» модели либеральной демократии, потому что эта модель сегодня «глючит» ничуть не меньше, чем «классическая» диктатура. Выход в поиске принципиально новых решений…

5 172 6 23829 17.06
Kполитика, власть, общество, протесты, акции, мнения
Блоги

+ «Прямая линия» с Владимиром Путиным «Прямая линия» с Владимиром Путиным Видеозапись трансляции

5 259 6 36577 20.06
Kпутин, видео, общество, события
Блоги

Фото дня

Соратник Навального Леонид Волков вышел на свободу В твиттере он поблагодарил всех за заботу и поддержку…

5 59 6 8531 18.06
Kнавальный, оппозиция, фото, события
Блоги

Ксения Собчак политик

+ Осторожно, Собчак! Первое видеоинтервью Ивана Голунова Осторожно, Собчак! Первое видеоинтервью Ивана Голунова «Закрутили руки за спину, надели наручники, вытащили тут же из кармана телефон, стали говорить: «Пароль блокировки» Пароль блокировки!»...

5 128 6 62238 14.06
Kобщество, голунов, политика, видео, события
Блоги

На въезде в Екатеринбург появилась табличка «Город бесов» Так город ранее называл телеведущий Владимир Соловьев, раскритиковавший жителей, выступавших против строительства храма в сквере у Драмтеатра. Знак уже демонтировали…

5 77 6 12286 17.06
Kекатеринбург, рпц, соловьев, события, фото

Популярное за неделю

Новости

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву в организации протестов в Тбилиси Она назвала Россию врагом, который заинтересован в расколе общества

5 6 6 4002
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Абсолютно классическая ситуация, потому что когда русский лапнул русскую — это ничего, а когда цыган лапнул русскую — это, конечно, всё, пошла плясать губерния…

5 79 6 114983 15.06
#слушать 50:38 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Голосование

18 июня: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 2 6 2178 18.06
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Пять вопросов в лоб Путину Когда отменят пенсионную реформу, назначат премьером Грудинина и посадят Чубайса?..

5 267 6 223871 17.06
Kполитика, власть, мнения
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Прямая линия Путина. Впечатления Прямая линия Путина. Впечатления Мечтатель Путин явно скис — до него дошло, наконец, что пафосное здание российской державности будет разворовываться быстрее, чем оно строится…

5 114 6 113562 20.06
Kпутин, власть, рф, коррупция, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7902233
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4082627

Сегодня в эфире