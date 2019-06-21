Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Москву в организации протестов в Тбилиси

Она назвала Россию врагом, который заинтересован в расколе общества. Зурабишвили написала это в своем «Фейсбуке», передает РИА. Накануне вечером в столице Грузии возникла стихийная акция протеста. Поводом стало то, что кресло спикера на сессии Международной ассамблеи православия занял российский депутат Сергей Гаврилов, которого в Грузии считают активным участником конфликта с Абхазией. Протестующие попытались штурмовать здание парламента. Спецназ применил резиновые пули, водометы и слезоточивый газ. Точное количество пострадавших в результате разгона не называется.