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03:05, 21 июня 2019

Пострадавший при разгоне митинга в Тбилиси тележурналист лишился глаза

Ему в лицо попала резиновая пуля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на грузинский СМИ. Накануне вечером в столице Грузии началась стихийная акция протеста. Поводом стало то, что кресло спикера на сессии Международной ассамблеи православия занял российский депутат Сергей Гаврилов, которого в Грузии считают активным участником конфликта с Абхазией. Протестующий попытались штурмовать здание парламента. Спецназ применил резиновые пули, водометы и слезоточивый газ. Столкновения продолжились и ночью.



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