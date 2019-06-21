Патриархия Грузии призвала полицию к сдержанности при разгоне митинга в Тбилиси

Спецназ вечером и после полуночи применил водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. В партии «Единое национально движение» сказали, что пострадали более сотни протестующих. В Минздраве сообщили, что ранены 14 митингующих и 38 полицейских, но эта информация была еще до силового разгона.

Протестующие попытались штурмовать парламент после того, как кресло спикера на сессии Международной ассамблеи православия занял российский депутат Сергей Гаврилов, которого в Грузии считают активным участником конфликта с Абхазией.