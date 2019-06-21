В Конгрессе США раскритиковали «Фейсбук» за решение выпустить собственную криптовалюту

Компания продолжает бесконтрольно проникать в личную жизнь миллионов пользователей, заявил глава комитета по финансовым услугам Палаты представителей Максин Уотерс. По его словам, законодатели намерены агрессивно и очень быстро с этим разобраться. Запустить свою криптовалюту «Либра» «Фейсбук» собирается в следующем году. Ранее агентство «Рейтер» сообщило, что власти США готовят расследование в отношении компаний «Фейсбук» «Гугл», «Эппл» и «Амазон» на предмет антимонопольных нарушений.