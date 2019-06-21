Спецназ в Тбилиси применил против протестующих водометы, резиновые пули, слезоточивый газ и акустические пушки

После полуночи ситуация обострилась, сообщает «Интерфакс». По его сведениям, ранены десятки человек. Минздрав сообщил, что пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских. Людей вытесняют с проспекта Руставели. Накануне вечером протестующие попытались ворваться в здание парламента с требованием отставки его спикера. Поводом стало участие российских депутатов в сессии Международной ассамблеи православия. Многих возмутило то, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента.