Правозащитник Оюб Титиев, осуждённый по обвинению в хранении наркотиков, сегодня досрочно выйдет на свободу

Коллеги из «Мемориала» признали его политическим заключённым.

У ворот колонии в Аргуне Оюба Титиева встретят родственники, друзья, соратники. За решёткой глава грозненского представительства правозащитного центра «Мемориал» провёл почти полтора года. По сфальсифицированному как говорят его коллеги делу. Титиева задержали в январе прошлого года, в его машине нашли пакет с марихуаной. Правозащитник и его соратники убеждены: наркотики подбросили. Много лет Титиев расследовал пытки и похищения в Чечне. Именно с этим связывают его преследование. В марте главу грозненского Мемориала Шалинский городской суд Чечни приговорил к четырём годам колонии-поселения. Тот же суд 10 июня удовлетворил ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении Титиева. Прокуратура, а также администрация колонии решение обжаловать не стала. Его приветствовали в Совете по правам человека, Евросоюзе, а также руководстве Чечни. Глава республики Рамзан Кадыров сказал, что суд принял объективное решение.

Титиев по словам его защитников намерен в ближайшее время вернуться к работе.