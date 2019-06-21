Сразу три дагестанских газеты выйдут сегодня с одинаковыми первыми полосами

Это акция солидарности с задержанным журналистом Абдулмумином Гаджиевым.

Журналиста газеты «Черновик» Гаджиева подозревают в финансировании терроризма. По версии следствия, вместе с другими фигурантами он переводил деньги проповеднику, связанному с исламистами. Мужчину арестовали на два месяца.

Редакции газет «Черновик», «Новое дело» и «Свободная республика» в обвинения не верят и называют преследование нападками на свободу прессы в Дагестане. Журналисты просят отпустить своего коллегу и прекратить дело, единственными доказательствами в котором стали показания бизнесмена, который он дал под пытками.

Все три издания выйдут с одинаковой строчкой на первой полосе – Я/Ты Абдулмумин Гаджиев. Руководство предлагает другим изданиям также проявить солидарность.

Ранее с одинаковыми первыми полосами вышли три федеральные газеты – «Ведомости», РБК и «Коммерсантъ». Они поддержали журналиста Ивана Голунова, которого заподозрили в попытке сбыть наркотики, но позже все обвинения сняли.