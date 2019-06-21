При заполнении водой участка Канала имени Москвы в районе Тушинского тоннеля вновь обнаружена утечка воды

Как сообщили Интерфакс в пресс-службе канала, последствия утечки устраняются, выясняются ее причины. В конце мая сообщалось, что навигацию на поврежденном участке канала после восстановительных работ планируется начать с 10 июня, однако к тому времени движение судов так и не началось. На восстановление повреждённого участка были затрачены 211 млн рублей собственных средств предприятия. 10 января в результате размыва дамбы канала над Тушинским тоннелем произошел провал, в итоге из ее тела на Ленинградское шоссе было вымыто около 3 тыс. куб. м грунта.