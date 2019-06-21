Участники митинга в центре Тбилиси вновь пытаются ворваться в здание парламента

Как передает РИА, они забрасывают спецназ бутылками и пытаются отобрать у них Спецоборудование. Судя по кадрам, которые показывает в прямом эфире грузинский Первый канал, митингующим пока не удается прорвать кордон правоохранителей. Полиция время от времени ведет стрельбу резиновыми пулями. Спецназ использует слезоточивый газ Сообщается о более, чем 50 пострадавших. Тем временем в парламенте проходит заседание членов правительства во главе с премьер-министром Мамукой Бахтадзе. Он обвинил оппозиционное «Единое национальное движение», основанное экс-президентом Михаилом Саакашвили, в попытке вывести страну за правовые рамки. Поводом к протестам стало поведение депутата Госдумы, главы российской делегации на проходившей в Тбилиси Межпарламентской ассамблее православия Сергея Гаврилова. Открывая заседание он сел в кресло председателя парламента. Оппозиция требует от властей объяснений, как они это допустили. На фоне скандала российской делегации пришлось покинуть форум. При этом, по пути в аэропорт ее членов закидали яйцами. Ответственность за нападение спикер Госдумы Вячеслав Володин возложил на принимающую сторону. В свою очередь депутат Сергей Гаврилов назвал протесты в Тбилиси спланированной провокацией.