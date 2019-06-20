Американским сенаторам на  секретном брифинге рассказали о  возможных встречах военных пилотов с НЛО

«Неважно, метеорологические ли это зонды, маленькие зеленые человечки или вообще что-то другое, мы не можем без необходимости подвергать жизнь наших летчиков опасности», — заявил CNN пресс-секретарь сенатора-демократа Марка Уорнера. Издание Politico сообщает, что, по его данным, на встрече присутствовали сотрудники Пентагона. Ранее президент США Дональд Трамп рассказывал, что для него также провели аналогичное мероприятие, но сам он в визиты на Землю инопланетян не верит.