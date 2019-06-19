Меры безопасности в местах сбора подписей за кандидатов в Мосгордуму будут усилены

Мэр столицы Сергей Собянин поддержал соответствующую инициативу зампреда Общественной палаты города Алексея Венедиктова. Ранее Венедиктов потребовал от столичной полиции проверить информацию о нападениях на сборщиков подписей и пресечь деятельность, которая мешает выдвинувшимся кандидатам собирать голоса в свою поддержку. Политики от оппозиции, собирающиеся участвовать в выборах в Мосгордуму, также жаловались, что от их имени собирают подписи фальшивые сборщики, никак не связанные со штабами кандидатов. С такими проблемами, в частности, столкнулись Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас, Илья Яшин, Любовь Соболь, Кирилл Гончаров и Юлия Галямина.