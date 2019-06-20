Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе прибыл в  здание парламента, куда пытаются прорваться митингующие

По сообщениям местных СМИ, там же находится глава МВД Грузии Георгий Гахария, который ранее призвал

участников митинга к соблюдению закона. Тем временем, глава госохраны Анзор Чубинидзе потребовал от журналистов из соображений безопасности немедленно покинуть парламент. Сейчас в центре города продолжается митинг оппозиции. Активные попытки ворваться в парламент прекратились. Мобилизованы силы спецназа и спецтехника. Поводом к протестам стало поведение депутата Госдумы, главы российской делегации на проходившей в Тбилиси Международной ассамблее православия Сергея Гаврилова. Открывая заседание он сел в кресло председателя парламента. Оппозиция требует от властей объяснений, как они это допустили. На фоне скандала российской делегации пришлось покинуть форум.