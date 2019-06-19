Яшин заявил, что не верит обещаниям Собянина об обеспечении мер безопасности в местах сбора подписей

Кандидат в Мосгордуму по избирательному округу N 45 Илья Яшин заявил, что не верит обещаниям мэра столицы Сергея Собянина об обеспечении мер безопасности в местах сбора подписей для выдвижения кандидатов в думу. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я не очень верю в искренность заявления Собянина. Оно выглядит как маскировка реальных намерений мэрии Москвы сорвать нам подписную кампанию. Это хорошая мина при плохой игре», — подчеркнул он.

По его словам, сотрудники полиции и так обязаны по закону присматривать за порядком рядом с избирательными кубами, однако в момент совершения провокаций их невозможно найти.

И.Яшин отметил, что считает московскую мэрию и партию «Единая Россия» виноватыми в организации провокаций и нападений на волонтеров штабов независимых кандидатов.

Он предположил, что попытки сорвать избирательную кампанию независимым кандидатам в депутаты будут продолжаться и в дальнейшем.

В четверг главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов направил главе ГУ МВД России по г. Москве заявление, в котором попросил обеспечить безопасность в местах сбора подписей за кандидатов в Мосгордуму. Вскоре его просьбу поддержал мэр С.Собянин.

Ранее СМИ писали о провокациях и нападениях на пункты сбора подписей для выдвижения кандидатов в Мосгордуму.