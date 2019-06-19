Z Архив новостей новости
5 3 6 268
Эксклюзив Эха 22:35, 20 июня 2019

Яшин заявил, что не верит обещаниям Собянина об обеспечении мер безопасности в местах сбора подписей

Кандидат в Мосгордуму по избирательному округу N 45 Илья Яшин заявил, что не верит обещаниям мэра столицы Сергея Собянина об обеспечении мер безопасности в местах сбора подписей для выдвижения кандидатов в думу. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я не очень верю в искренность заявления Собянина. Оно выглядит как маскировка реальных намерений мэрии Москвы сорвать нам подписную кампанию. Это хорошая мина при плохой игре», — подчеркнул он.

По его словам, сотрудники полиции и так обязаны по закону присматривать за порядком рядом с избирательными кубами, однако в момент совершения провокаций их невозможно найти.

И.Яшин отметил, что считает московскую мэрию и партию «Единая Россия» виноватыми в организации провокаций и нападений на волонтеров штабов независимых кандидатов.

Он предположил, что попытки сорвать избирательную кампанию независимым кандидатам в депутаты будут продолжаться и в дальнейшем.

В четверг главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов направил главе ГУ МВД России по г. Москве заявление, в котором попросил обеспечить безопасность в местах сбора подписей за кандидатов в Мосгордуму. Вскоре его просьбу поддержал мэр С.Собянин.

Ранее СМИ писали о провокациях и нападениях на пункты сбора подписей для выдвижения кандидатов в Мосгордуму.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Новости

Путин: В ситуации с крушением сбитого в Донбассе малайзийского «Боинга» доказательств вины России нет С таким заявлением сегодня выступил Владимир Путин…

5 71 6 5097
Новости

Путин: В материалах Международной следственной группы нет доказательств вины России в крушении малайзийского «Боинга» По его словам, цитирую, «у нас есть своя версия, мы ее представили, но нас никто слушать не хочет»...

5 108 6 9624
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Игорь Николаев: Как найти ключ к успеху в борьбе с бедностью Представьте, что эти деньги пошли бы на правое дело, а не были бы банально растасканы. Понято, представить такое трудно, но хотя бы в теории…

5 98 6 9934 19.06
Kобщество, политика, власть, события
Блоги

Ярослав Кузьминов ректор Национального исследовательского университета — Высшая школа экономики

Надо объединиться, а не строить баррикаду С моей точки зрения, выход 12-го на несанкционированную акцию — это ошибка. Она перевела дело из объединения с государством (а все позитивные, устойчивые изменения в России начинались только в коалиции с государством, а не через революцию) в демонстративное противостояние всему государству…

5 239 6 26905 14.06
Kобщество, политика, вузы, мнения
Блоги

Митрополит Кирилл: С покорностью Божественному Промыслу отказываемся от права строить собор святой Екатерины в сквере у Драмтеатра В обращении отмечается, что сегодня протестующие против строительства собора — устами говорят, что не протестуют против храма, но делами показывают ненависть к присутствию Бога в их жизни…

5 255 6 31565 16.06
Kрпц, екатеринбург, протесты, мнения
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

Достойный шаг Нюты Федермессер В связи с этим поступком мои шансы повышаются…

5 85 6 11296 15.06
Kвыборы, мосгордума, общество, мнения
Блоги

Леонид Гозман политик

Комплекс второгодника — за что они не любят Америку? Наше руководство, да и значительная часть населения не могут простить американцам, что ни по одному мыслимому параметру нет сравнения в нашу пользу – качество жизни, включающее в себя и уровень потребления, и социальную защищенность, и положение стариков, у нас и у них несравнимы…

5 511 6 69691 14.06
Kполитика, общество, мнения
Блоги

Владимир Пастухов политолог, научный сотрудник University College of London

Атакующие меньшинства и новая демократия России не стоит стремиться к воссозданию «классической» модели либеральной демократии, потому что эта модель сегодня «глючит» ничуть не меньше, чем «классическая» диктатура. Выход в поиске принципиально новых решений…

5 171 6 23739 17.06
Kполитика, власть, общество, протесты, акции, мнения
Блоги

Фото дня

Соратник Навального Леонид Волков вышел на свободу В твиттере он поблагодарил всех за заботу и поддержку…

5 59 6 8526 18.06
Kнавальный, оппозиция, фото, события
Блоги

+ «Прямая линия» с Владимиром Путиным «Прямая линия» с Владимиром Путиным Видеозапись трансляции

5 248 6 35758 11:39
Kпутин, видео, общество, события
Блоги

На въезде в Екатеринбург появилась табличка «Город бесов» Так город ранее называл телеведущий Владимир Соловьев, раскритиковавший жителей, выступавших против строительства храма в сквере у Драмтеатра. Знак уже демонтировали…

5 77 6 12263 17.06
Kекатеринбург, рпц, соловьев, события, фото
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Леонид Гозман: Почему выборы и протестные акции полезны независимо от их исхода Марши несогласных разгоняют, выборы нечестны. Но борьба дает опыт, а коллективное проявление достоинства приближает перемены…

5 61 6 9999 17.06
Kполитика, власть, мнения
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Партийная система в поисках баланса Регулярно возникают слухи о создании «второй партии власти» — то на базе ОНФ, то под руководством депутата Поклонской… Рискнем предположить, что это связано с тем, что создать за 30 лет устойчивую многопартийную модель невозможно. Россия все еще ищет оптимальный для себя баланс…

5 32 6 5282 16.06
Kобщество, политика, партии, события
Блоги

Евгений Куйвашев: Не нужно называть Екатеринбург городом бесов Неприятные слова. Давайте повесим на въезде в город другую табличку, которой бы мы все гордились. Например, «Город храбрых»...

5 102 6 17171 17.06
Kекатеринбург, фото, религия, общество, события
Блоги

+ Военные США опубликовали видео, на котором иранцы якобы снимают мину с борта атакованного танкера Военные США опубликовали видео, на котором иранцы якобы снимают мину с борта атакованного танкера «Это было зафиксировано на видео, они сняли неразорвавшуюся магнитную мину с борта Kokuka Courageous»…

5 211 6 36238 14.06
8читать ;смотреть
Kсша, нефть, происшествия, иран, видео, события
Блоги

+ Жители города Сибай пожаловались Путину на тлеющий карьер Жители города Сибай пожаловались Путину на тлеющий карьер По словам горожан, карьер, принадлежащий Уральской горно-металлургической компании, загрязняет воздух с ноября прошлого года…

5 32 6 5781 19.06
8читать ;смотреть
Kприрода, экология, видео, путин, события

Популярное за неделю

Новости

The Bell нашел солдата, чья переписка стала одним из доказательств по делу сбитого под Донецком малазийского Боинга Речь идет о переписке военнослужащего 2-го батальона российской 53-й зенитно-ракетной бригады, которой принадлежал «Бук», с неизвестной девушкой по имени Анастасия во «Вконтакте»...

5 38 6 43447
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Абсолютно классическая ситуация, потому что когда русский лапнул русскую — это ничего, а когда цыган лапнул русскую — это, конечно, всё, пошла плясать губерния…

5 78 6 114441 15.06
#слушать 50:38 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Голосование

18 июня: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 2 6 2128 18.06
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Пять вопросов в лоб Путину Когда отменят пенсионную реформу, назначат премьером Грудинина и посадят Чубайса?..

5 266 6 223310 17.06
Kполитика, власть, мнения
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Владимир Владимирович, выслушав любой из задаваемых вопросов, мог бы отвечать фразой: «Откуда берутся кретины?» Самое интересное, что и на его вопросы, и на его ответы тоже возможен такой же комментарий…

5 66 6 89093 19.06
#слушать 51:04 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7902089
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4081916

Сегодня в эфире