Каладзе: Попытка штурма парламента Грузии вышла за рамки свободы выражения и приобрела антиконституционный характер

Попытка штурма парламента Грузии вышла за рамки свободы выражения и приобрела антиконституционный характер. Так считает генсек правящей партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе. Он призвал демонстрантов не поддаваться, как он выразился, «политикам-авантюристам».

Несколько тысяч сторонников оппозиции сегодня вышли в центр Тбилиси с требованием отставки главы МВД и председателя парламента. Протестующие недовольны тем, что власти допустили демарш главы российской делегации, депутата Госдумы Сергея Гаврилова на Международной ассамблее православия, проходящей в грузинской столице. Открывая заседание Гаврилов сел в кресло председателя парламента. Разразился скандал и российской делегации пришлось покинуть форум. В правящей партии не склонны драматизировать ситуацию и возлагают ответственность за инцидент на службу протокола.