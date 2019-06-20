В Лондоне определились финалисты борьбы за пост лидера британских консерваторов и главы правительства

Ими стали бывший и нынешний министры иностранных дел Борис Джонсон и Джереми Хант.

По итогам пятого тура голосования депутатов-консерваторов экс-глава МИДа в очередной раз упрочил свое лидерство в гонке. Джонсон набрал 160 голосов. Хант получил 77. Всего на две позиции отстал от него третий участник состязания — министр окружающей среды Майкл Гоув. Он выбывает из дальнейшей борьбы. Кстати, интересно, что в предыдущем туре, который прошел сегодня же в первой половине дня, Гоув опередил Ханта, также на два голоса, но всего за несколько часов главе Форин-офиса удалось добиться перевеса.

В голосовании приняли участие все 313 консерваторов Палаты общин, один бюллетень оказался испорчен. После оглашения результатов Джонсон в Twitter поблагодарил своих сторонников и пообещал в ходе предвыборной кампании раскрыть свои планы по Brexit и объединению страны. Хант, в свою очередь, признал, что является аутсайдером компании, но заявил о намерении продолжить борьбу, отметив, что в политике происходят такие сюрпризы, как сегодня. Он также подчеркнул, что на нем теперь лежит большая ответственность.

В последнем этапе выборов примут участие уже все 160 тысяч членов Консервативной партии. Они проголосуют по почте. Окончательные результаты должны стать известны после 22 июля.