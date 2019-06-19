КС Украины признал указ президента Зеленского о роспуске Рады и проведении досрочных выборов 21 июля конституционным

Конституционный суд Украины признал указ президента Владимира Зеленского о роспуске Рады и проведении досрочных выборов 21 июля конституционным.

Это решение укрепляет авторитет президентской власти и открывает дорогу к парламенским выборам, сказал «Эху Москвы» директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

В голосовании приняли участие 16 судей Конституционного суда, решение является обязательным, окончательным и обжалованию не подлежит.