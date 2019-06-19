Сторонники оппозиции в Грузии сегодня пытались штурмом взять здание парламента

Таким образом они выражали протест против демарша руководителя российской делегации на Межпарламентской ассамблее православия, депутата Госдумы Сергея Гаврилова, который в ходе форума в Тбилиси занял место спикера грузинского парламента. Как рассказал «Эху Москвы» гражданский активист Николай Левшиц, полиция пытается сдержать митингующих.

На фоне скандала российская делегация уже покинула столицу Грузии и вылетела из тбилисского международного аэропорта.