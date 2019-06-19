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Эксклюзив Эха 21:43, 20 июня 2019

Около 7000 человек собралось на акции в Тбилиси после выступления депутата Госдумы РФ в парламенте Грузии

Около 7000 человек собралось на акции протеста в Тбилиси после выступления депутата Госдумы РФ от КПРФ Сергея Гаврилова в парламенте Грузии. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» гражданский активист Николай Левшиц.

«Ситуация последние десять минут очень напряженная. Полиция и ОМОН обступили лидеров протестующих, которые стоят на ступеньках парламента с мегафоном, начали отнимать у них плакаты и баннеры, толкаться с использованием полицейских щитов. Все очень накалено», — сказал он.

Н.Левшиц отметил, что собравшиеся скандируют резкие антиправительственные и антироссийские лозунги, а также требуют отставки спикера парламента.

Он опроверг сообщения некоторых СМИ о том, что происходит штурм парламента. По его словам, «штурма как такового нет, но несколько человек пытаются перелезть через ворота, полиция старается их снять».
Ранее депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов выступил в парламенте Грузии. Многие грузины сочли сам факт выступления человека, поддерживавшего независимость Абхазии, в парламенте страны за оскорбление. Это вызвало акцию протеста в Тбилиси.



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