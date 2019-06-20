Участникам митинга 23-го июня в поддержку Ивана Голунова запретили баннеры о пытках и политических репрессиях

Об этом «МБХ Медиа» сообщили в Либертарианской партии, которая является одним из организаторов акции. По словам одного из лидеров московского отделения партии Игоря Ефремова, согласовать баннеры потребовал первый зам.главы департамента региоанльной безопасности Москвы Василий Олейник. Ефремов отметил, что, несмотря на то, что по закону согласовывать баннеры организаторы не обязаны, либертарианцы все же скорректируют надписи на плакатах.