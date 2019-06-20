Ситуация в Тбилиси заметно обострилась в последние часы. Там проходит митинг с требованием отставки спикера парламента Ираклия Кобахидзе и руководителей силовых ведомств. Как передают грузинские телеканалы, протестующие штурмуют здание законодательного органа. Полиция пытается сдержать их натиск.

Ряд оппозиционные партий сегодня призвали сторонников выйти на улицы в связи с демаршем главы российской делегации на Межпарламентской ассамблее православия, проходившей в грузинском парламенте. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов в ходе форума занял кресло спикера грузинского парламента. В Грузии это восприняли как оскорбление. Российскую делегацию даже пытались закидать яйцами. В настоящее время она покидает Грузию.