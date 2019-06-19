Карасев: Партия Зеленского может сформировать однопартийное правительство после признания законности роспуска Рады КС

Конституционный суд Украины укрепил авторитет президента Владимира Зеленского, признав законным его указ о роспуске Верховной рады. Теперь партия президента «Слуга народа» может сформировать однопартийное правительство. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал директор Института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасев.

«Это решение суда подтверждает политическую и юридическую правоту президента. Высокому рейтингу партии «Слуга народа» ничего не угрожает. В результате голосования она может получить внушительное большинство, существенно опережая другие политические силы. При определенных обстоятельствах она может даже претендовать на однопартийное парламентское большинство, а значит и на однопартийное правительство», — сказал он.

По словам В.Карасева, если «Слуга народа» не получит большинства голосов, которое позволило бы сформировать однопартийное правительство, команде В.Зеленского придется вступать в коалицию либо с партией Юлии Тимошенко «Батькивщина», либо с партией Святослава Вакарчука «Голос».

В четверг Конституционный суд Украины признал законным указ президента страны В.Зеленского о роспуске Верховной рады.