Путин: В ситуации с крушением сбитого в Донбассе малайзийского «Боинга» доказательств вины России нет

Россия никогда не уклонялась от ответственности, если она лежит на ее плечах, но в ситуации с крушением сбитого в Донбассе малайзийского «Боинга» доказательств вины России нет. С таким заявлением сегодня выступил Владимир Путин.

Накануне Международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в гибели рейса МН17. Среди них трое россиян. Один из них – бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Гиркин.