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20:30, 20 июня 2019

В процессе санации банка «УралСиб» после смерти его основного владельца Когана, возможно, придется заменить инвестора

В процессе санации банка «УралСиб» после смерти его основного владельца Владимира Когана, возможно, придется заменить инвестора. Как сообщает Центральный банк, вопрос может быть рассмотрен после того, как будут определены законные наследники Когана. Вопрос о передаче «УралСиба» в Фонд консолидации банковского сектора не рассматривается. Санация банка продолжается в соответствии с утвержденным планом финансового оздоровления.

Коган стал инвестором банка в ноябре 15-го года, когда приобрел более 80% акций «УралСиба» у его основателя Николая Цветкова. Коган умер сегодня в возрасте 56-ти лет. Год назад он перенес инсульт.



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