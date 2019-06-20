Суд Москвы арестовал бизнесмена Бойко-Великого по делу о растрате средств банка «Кредитный экспресс»

Это сообщает РИА.

Также суд отправил под домашний арест сотрудницу банка «Кредитный экспресс» Наталью Ципинову. Она обвиняется по делу о растрате, по которому проходит бизнесмен Василий Бойко-Великий. Сам основатель группы компаний «Ваш финансовый попечитель» и входящего в него агрохолдинга «Русское молоко» в суде своей вины не признал. Как передает ТАСС из зала суда, адвокаты просили отпустить Бойко-Великого под залог в 10 миллионов рублей.