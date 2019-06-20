В Тбилиси проходит митинг против участия депутатов Госдумы в сессии межпарламентской ассамблеи православия
В настоящее время российская делегация во главе в Гавриловым под усиленной охраной полиции направляется в тбилисский международный аэропорт.
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В настоящее время российская делегация во главе в Гавриловым под усиленной охраной полиции направляется в тбилисский международный аэропорт.
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