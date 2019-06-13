Экоактивисты Шиеса записали видеообращения к президенту и правительству России

Экоактивисты Шиеса, собравшись всем лагерем, записали видеообращения к президенту и правительству России, сообщает корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».

В видеороликах активисты потребовали прекратить строительство мусорного полигона на станции Шиес. Они также выступили за референдум о запрете на ввоз мусора в Архангельскую область и республику Коми из других регионов страны.

Кроме того, активисты выдвинули и политические требования: отправить в отставку как губернаторов Архангельской области и республики Коми, так и областных и районных депутатов, а также вернуть прямые выборы глав регионов.

Наконец, собравшиеся потребовали прекратить преследование экоактивистов Шиеса, в отношении которых были заведены уголовные и административные дела.

Ранее в лагерь прибыли несколько сотен новых активистов, чтобы обратиться к президенту РФ Владимиру Путину в рамках «Прямой линии». Однако активистам не дали возможности задать свой вопрос.

В настоящий момент в лагере остается около 150 человек. Часть активистов покинула Шиес после записи обращений.

Мусорный полигон на станции Шиес в Архангельской области строят почти год. Местные жители объявили бессрочный протест против полигона. В последнее время между ними и охранниками стройки происходят столкновения.