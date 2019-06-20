В Петербурге к реальному сроку приговорили бывшего заместителя главы федеральной службы исполнения наказаний

Николая Баринова обвинили в получении взяток при строительстве новых «Крестов».



(Три с половиной года колонии строгого режима по решению суда получил бывший замдиректора ФСИН Николай Баринов. Также он должен будет выплатить почти миллион рублей штрафа. Между тем, сумма полученных им взяток гораздо больше: у компаний-подрядчиков, строивших «Кресты-2», мужчина взял почти 45 миллионов рублей. По информации следователей, деньги ему передали ещё десять лет назад. Свою вину бывший начальник полностью признал. Впрочем, Баринов – далеко не единственный, кого обвинили в коррупции при строительстве новых «Крестов». Так, например, в конце прошлой недели в руках правоохранителей оказался другой бывший начальник ведомства – замглавы главного управления ФСИН по Петербургу и Ленобласти Сергей Мойсеенко. Он, по версии следствия, тоже получил деньги от подрядчиков, но в более крупных размерах – почти 400 миллионов рублей. При этом один из подрядчиков – руководитель компании «Петроинвест» Руслан Хамхоков – ранее пошёл на сделку со следствием и получил условный срок.)

Напомню, крупнейший в Европе изолятор «Кресты-2», который находится под Петербургом, ввели в эксплуатацию почти два года назад. Его строили десять лет.