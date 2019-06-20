В Москве расследуют обстоятельства смерти годовалой девочки, которую отказалась госпитализировать «скорая помощь»

Как сообщила официальный представитель столичного управления СК Юрия Иванова, 15-го июня у ребенка поднялась температура и резко ухудшилось состояние. Вызванная «скорая» не нашла причин для того, чтобы отправить ее в больницу. Вскоре после этого ребенок умер.

Наказание за врачебные ошибки предлагают ужесточить. Следственный комитет подготовил проект поправок в Уголовный кодекс.

Согласно документу, за ненадлежащую медицинскую помощь предлагается ввести уголовную ответственность. Максимальная санкция, в случае смерти двух и более лиц, составит шесть лет лишения свободы. За сокрытие таких фактов грозит тюремный срок до 4 лет. Кроме того, авторы законопроекта считают необходимым утяжелить статью о «незаконной медицинской или фармацевтической деятельности», введя в нее поправку, которая предусматривает наказание в виде 7-летнего заключения. Это в случае гибели двух и более человек. Помимо лишения свободы статьи также предусматривают высокие штрафы, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а также ограничение свободы.

В пояснительной записке отмечается, что число заявлений о преступлениях, связанных с врачебными ошибками, растет год от года.

Некачественная медпомощь в России стала проблемой, требующей повышенного внимания не только со стороны Минздрава и его контролирующих органов, но и правоохранителей.

В СК утверждают, что ни одна из действующих сейчас статей «в полной мере не учитывает особенности профессиональной медицинской деятельности».