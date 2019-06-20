Главный тренер ФК Локомотив не взял на сбор бразильца Мурило, поскольку настаивал на приобретении другого игрока
Главный тренер футбольного клуба Локомотив Юрий Семин не взял на сбор только что приобретенного бразильца Мурило, поскольку настаивал на приобретении другого игрока.
В списках выезжающих на первый сбор Локомотива в Австрию не оказалось 22-летнего бразильца. Юрий Семин сказал, что состав был утвержден еще до подписания игрока, кроме того, его возможности ему неизвестны и в игре он его не видел. Мурило успел покрасоваться в футболке с номером 27, но теперь ему предстоит отправиться либо в молодежную команду, либо в «Казанку», которая является фарм-клубом «Локо». Сегодня телеграмм-канал «Мутко против» сообщил, что Семин просил подписать контракт с Романом Еременко, который прошлый сезон провел в Ростове и Спартаке. Полузащитник мог перейти в Локо бесплатно, но при этом агент требовал 2 миллиона евро для себя лично плюс еще столько же в качестве зарплаты. Боссы московского клуба отказались идти на эти условия, поскольку Еременко подвержен травмам и в возрасте. Ростов это не смутило и клуб заключил с 32-летним футболистом контракт на 4 года. Председатель Совета директоров Анатолий Мещеряков комментировать ситуацию отказался.
Первый матч нового сезона Локомотив проведет 6 июля. Во встрече за Суперкубок железнодорожники сыграют с Зенитом.