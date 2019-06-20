В России запретят вылов косаток и белух в просветительских целях

Об этом сообщил вице-премьер Алексей Гордеев. Это стало результатом скандала с «китовой тюрьмой» на Дальнем Востоке.

Сегодня Владимир Путин сказал, что сложности с освобождением животных были вызваны их высокой стоимостью.

По последним данным, косаток и белух уже перевозят «китовой тюрьмы» к месту выпуска на природу.

Косаток из «китовой тюрьмы» выпустят в Охотское море, — подчеркивают в Минприроды. Ученые готовят животных к освобождению. При этом общественным организациям не дают контролировать этот процесс, — утверждает руководитель Группы помощи морским животным Вячеслав Козлов.

В Министерстве природы утверждают, что во время транспортировки косаток и белух будет сопровождать команда из 70 человек.