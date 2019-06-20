Z Архив новостей новости
5 1 6 15
18:24, 20 июня 2019

Министерство строительство отрицает, что цены на отопления могут вырасти для отдельных владельцев недвижимости

Ранее о такой возможности писала «Парламентская газета».

Не существует каких-либо положений, которые позволяют установить разные нормативы оплаты отопления в одном и том же доме, — утверждают в пресс-службе Минстроя. Цена действительно варьируется в зависимости от количества этажей в здании, но нормативы для всех собственников помещений одни и те же. В ведомстве подчеркнули, что эти правила никто сейчас менять не планирует.

Ранее о таких изменениях «Парламентская газета» со ссылкой на депутата Бориса Гладских. Он утверждал, что с 2020-ого года собственники помещений на первых четырех этажах домов будут обязаны платить больше, чем все остальные.

Тем не менее, в системе оплаты ЖКУ всё равно будут изменения. До начала следующего года регионы обязаны будут установить единые нормативы на отопление жилых помещений.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Тина Канделаки телеведущая, продюсер

Не соглашусь, что Навальный — Гарри Поттер или современный Данко С теплыми чувствами у Навального вообще дефицит, хотя, собирая донаты по всей стране (Россия — щедрая душа), он мог бы и подобреть…

5 183 6 28429 13.06
Kобщество, политика, навальный, мнения
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Игорь Николаев: Как найти ключ к успеху в борьбе с бедностью Представьте, что эти деньги пошли бы на правое дело, а не были бы банально растасканы. Понято, представить такое трудно, но хотя бы в теории…

5 92 6 9164 19.06
Kобщество, политика, власть, события
Блоги

Матвей Ганапольский обозреватель

Прививка от Сталина и кори Когда Путин уйдёт, по желанию населения появится новый Сталин, согнёт общество в бараний рог и появятся приговоры про 10 лет без права переписки. Потому что общество хочет не Путина, а Сталина, чтобы порядок, красивая старость и новый Гагарин был…

5 143 6 32146 13.06
Kполитика, общество, история, мнения
Блоги

Ярослав Кузьминов ректор Национального исследовательского университета — Высшая школа экономики

Надо объединиться, а не строить баррикаду С моей точки зрения, выход 12-го на несанкционированную акцию — это ошибка. Она перевела дело из объединения с государством (а все позитивные, устойчивые изменения в России начинались только в коалиции с государством, а не через революцию) в демонстративное противостояние всему государству…

5 240 6 26738 14.06
Kобщество, политика, вузы, мнения
Блоги

Митрополит Кирилл: С покорностью Божественному Промыслу отказываемся от права строить собор святой Екатерины в сквере у Драмтеатра В обращении отмечается, что сегодня протестующие против строительства собора — устами говорят, что не протестуют против храма, но делами показывают ненависть к присутствию Бога в их жизни…

5 254 6 31258 16.06
Kрпц, екатеринбург, протесты, мнения
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

Достойный шаг Нюты Федермессер В связи с этим поступком мои шансы повышаются…

5 85 6 11247 15.06
Kвыборы, мосгордума, общество, мнения
Блоги

Леонид Гозман политик

Комплекс второгодника — за что они не любят Америку? Наше руководство, да и значительная часть населения не могут простить американцам, что ни по одному мыслимому параметру нет сравнения в нашу пользу – качество жизни, включающее в себя и уровень потребления, и социальную защищенность, и положение стариков, у нас и у них несравнимы…

5 498 6 69412 14.06
Kполитика, общество, мнения
Блоги

Фото дня

Соратник Навального Леонид Волков вышел на свободу В твиттере он поблагодарил всех за заботу и поддержку…

5 59 6 8501 18.06
Kнавальный, оппозиция, фото, события
Блоги

+ «Прямая линия» с Владимиром Путиным «Прямая линия» с Владимиром Путиным Видеозапись трансляции

5 229 6 32949 11:39
Kпутин, видео, общество, события
Блоги

Владимир Пастухов политолог, научный сотрудник University College of London

Атакующие меньшинства и новая демократия России не стоит стремиться к воссозданию «классической» модели либеральной демократии, потому что эта модель сегодня «глючит» ничуть не меньше, чем «классическая» диктатура. Выход в поиске принципиально новых решений…

5 161 6 23613 17.06
Kполитика, власть, общество, протесты, акции, мнения
Блоги

На въезде в Екатеринбург появилась табличка «Город бесов» Так город ранее называл телеведущий Владимир Соловьев, раскритиковавший жителей, выступавших против строительства храма в сквере у Драмтеатра. Знак уже демонтировали…

5 77 6 12234 17.06
Kекатеринбург, рпц, соловьев, события, фото
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Леонид Гозман: Почему выборы и протестные акции полезны независимо от их исхода Марши несогласных разгоняют, выборы нечестны. Но борьба дает опыт, а коллективное проявление достоинства приближает перемены…

5 61 6 9975 17.06
Kполитика, власть, мнения
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Партийная система в поисках баланса Регулярно возникают слухи о создании «второй партии власти» — то на базе ОНФ, то под руководством депутата Поклонской… Рискнем предположить, что это связано с тем, что создать за 30 лет устойчивую многопартийную модель невозможно. Россия все еще ищет оптимальный для себя баланс…

5 32 6 5269 16.06
Kобщество, политика, партии, события
Блоги

Евгений Куйвашев: Не нужно называть Екатеринбург городом бесов Неприятные слова. Давайте повесим на въезде в город другую табличку, которой бы мы все гордились. Например, «Город храбрых»...

5 102 6 17140 17.06
Kекатеринбург, фото, религия, общество, события
Блоги

+ Военные США опубликовали видео, на котором иранцы якобы снимают мину с борта атакованного танкера Военные США опубликовали видео, на котором иранцы якобы снимают мину с борта атакованного танкера «Это было зафиксировано на видео, они сняли неразорвавшуюся магнитную мину с борта Kokuka Courageous»…

5 211 6 36219 14.06
8читать ;смотреть
Kсша, нефть, происшествия, иран, видео, события
Блоги

Адские бабки Видеоблог о деньгах, пенсиях и налогах

+ Что будет, если банкиры станут говорить нам правду Что будет, если банкиры станут говорить нам правду Задача любого операциониста в отделении любого банка продать нам свой товар подороже и подключить как можно больше дополнительных, зачастую ненужных нам услуг…

5 47 6 14122 13.06
Kэкономика, банки, финансы, общество, мнения

Популярное за неделю

Новости

The Bell нашел солдата, чья переписка стала одним из доказательств по делу сбитого под Донецком малазийского Боинга Речь идет о переписке военнослужащего 2-го батальона российской 53-й зенитно-ракетной бригады, которой принадлежал «Бук», с неизвестной девушкой по имени Анастасия во «Вконтакте»...

5 36 6 41513
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Абсолютно классическая ситуация, потому что когда русский лапнул русскую — это ничего, а когда цыган лапнул русскую — это, конечно, всё, пошла плясать губерния…

5 78 6 113842 15.06
#слушать 50:38 8читать ;смотреть $скачать 11.6 МБ
Голосование

18 июня: поздравить с днем рождения… (можно выбрать до трех человек) (Подробнее…)

5 2 6 2082 18.06
Блоги

Сергей Удальцов лидер движения «Левый фронт»

Пять вопросов в лоб Путину Когда отменят пенсионную реформу, назначат премьером Грудинина и посадят Чубайса?..

5 266 6 222579 17.06
Kполитика, власть, мнения
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Владимир Владимирович, выслушав любой из задаваемых вопросов, мог бы отвечать фразой: «Откуда берутся кретины?» Самое интересное, что и на его вопросы, и на его ответы тоже возможен такой же комментарий…

5 60 6 73347 19.06
#слушать 51:04 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Kполитика, власть, общество, видео, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7901954
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4081673

Сегодня в эфире