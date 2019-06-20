Министерство строительство отрицает, что цены на отопления могут вырасти для отдельных владельцев недвижимости

Ранее о такой возможности писала «Парламентская газета».

Не существует каких-либо положений, которые позволяют установить разные нормативы оплаты отопления в одном и том же доме, — утверждают в пресс-службе Минстроя. Цена действительно варьируется в зависимости от количества этажей в здании, но нормативы для всех собственников помещений одни и те же. В ведомстве подчеркнули, что эти правила никто сейчас менять не планирует.

Ранее о таких изменениях «Парламентская газета» со ссылкой на депутата Бориса Гладских. Он утверждал, что с 2020-ого года собственники помещений на первых четырех этажах домов будут обязаны платить больше, чем все остальные.

Тем не менее, в системе оплаты ЖКУ всё равно будут изменения. До начала следующего года регионы обязаны будут установить единые нормативы на отопление жилых помещений.