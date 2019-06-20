Православный бизнесмен Василий Бойко-Великий обвинён в растрате на несколько миллионов долларов

Следствие попросило суд арестовать предпринимателя, известного своим эксцентричным поведением. Он же призвал всех православных молиться за его освобождение.

В камере изолятора иконы и Библия, неустанные молитвы. Так провёл ночь после вчерашнего допроса и задержания Василий Бойко-Великий. Православный меценат и глава агрохолдинга «Русское молоко» — одного из крупнейших в стране производителей так называемых «органических продуктов». Предприятия претензии следствия не касаются. Они связаны с банком «Кредитный экспресс», из него по данным СК предприниматель с сообщниками украл больше девятисот тысяч долларов и порядка двухсот миллионов рублей. В переводе на валюту в общей сложности почти 4 миллиона долларов. В деле 31 факт растраты. По версии следствия, преступная группа, организованная Бойко-Великим, используя копии документов клиентов банка, выписывала на них кредиты и похищала средства с депозитных счетов.

Как сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко, бизнесмен владел десятью процентами уставного капитала банка. Лицензию у него отозвали около года назад. Из-за многочисленных нарушений, создавших угрозу интересам кредиторов и вкладчиков, пояснили тогда в Центробанке. Ключевой фигурант вину не признал, сообщил его адвокат Алексей Аверьянов. Бойко-Великий связывает уголовное преследование со своей гражданско-патриотической позицией, добавил защитник. Бизнесмен сторонник президента Путина, в своё время устраивал митинги в его поддержку в центре Москвы. Но, пожалуй, главное, чем известен меценат, эксцентричным поведением. Сотрудников своего холдинга Русское молоко, которые состоят в браке, он обязал обвенчаться с законными супругами. Женщинам-подчинённым запретил аборты. Бойко-Великий также считает святым Ивана Грозного и требовал убрать из Третьяковской галереи картину Репина о царе и его сыне, называя ее клеветнической. Бизнесмен противник штрихкодов — на продукции его холдинга они изображаются зачеркнутыми, но все равно считываются кассовыми аппаратами.

Ранее у Бойко-Великого уже были проблемы с законом. Всего по делу проходит 7 человек. Наибольшие опасения у защиты вызывает состояние директора банка Кредитный экспресс Аллы Кабановой. Женщине 67 лет. Она инвалид третьей группы, у неё диабет, гипертония и проблемы с сердцем.